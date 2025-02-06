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Ворскла подписала первого в истории костариканца

Премьер-лига

Защитник Фернан Фаэррон присоединился к полтавской команде

Ворскла подписала первого в истории костариканца

фото из свободных источников

Новина українською

"Ворскла" объявила о подписании первого в истории клуба костариканца.

Как сообщает пресс-служба клуба, защитник Фернан Фаэррон присоединился к полтавской команде на правах аренды до конца текущего сезона. Также у "Ворсклы" будет право выкупа игрока.

Контракт Фаэррона принадлежит костариканскому клубу "Эредиано". Также 24-летний игрок провел 4 матча за сборную Коста-Рики.

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Ворскла (Полтава)
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Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Не люблю футбол (Хорол)
06.02.2025 в 17:43
Взяла в оренду,а не підписала
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Комментарии 1
Не люблю футбол (Хорол)
06.02.2025 в 17:43
Взяла в оренду,а не підписала
Ответить
0
0

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