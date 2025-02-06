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Ворскла подписала первого в истории костариканца
Защитник Фернан Фаэррон присоединился к полтавской команде
фото из свободных источников
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Как сообщает пресс-служба клуба, защитник Фернан Фаэррон присоединился к полтавской команде на правах аренды до конца текущего сезона. Также у "Ворсклы" будет право выкупа игрока.
Контракт Фаэррона принадлежит костариканскому клубу "Эредиано". Также 24-летний игрок провел 4 матча за сборную Коста-Рики.
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Источник:ФК Ворскла
Опубликовал: Михаил Черныш
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