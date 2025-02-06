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Бабич назвал последнего спарринг-партнера Черноморца на сборах
Одесситы все-таки нашли соперника
Фото: ФК Чорноморець
"
Менеджменту одесского клуба не сразу удалось окончательно определиться со спарринг-партнером на самую концовку пребывания в Турции. Это относилось к дате 12 февраля, после чего у команды "моряков" запланировано возвращение в Украину.
"Вопрос относительно соперника на этот день отпал, – сообщил главный тренер Черноморца Александр Бабич. – Мы сыграем с грузинской "Дилой" с Гори.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 12 очков.
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