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Бабич назвал последнего спарринг-партнера Черноморца на сборах

Премьер-лига

Одесситы все-таки нашли соперника

Бабич назвал последнего спарринг-партнера Черноморца на сборах

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

"Черноморец" продолжает формировать календарь спаррингов на тренировочном сборе команды в Турции.

Менеджменту одесского клуба не сразу удалось окончательно определиться со спарринг-партнером на самую концовку пребывания в Турции. Это относилось к дате 12 февраля, после чего у команды "моряков" запланировано возвращение в Украину.

"Вопрос относительно соперника на этот день отпал, – сообщил главный тренер Черноморца Александр Бабич. – Мы сыграем с грузинской "Дилой" с Гори.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Черноморец" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 12 очков.

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Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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