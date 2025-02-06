Президент Вереса: Мы должны воспитать такую ​​молодежь, которая будет защищать Украину, как это было в 2022 году

Президент " Вереса " Иван Надеин высказался о дальнейших планах развития клуба и о важности футбола в Украине во время войны.

– Если говорить о ситуации, которая происходит в нашей стране сейчас и полностью в украинском футболе, есть ли у нашего клуба стратегический план развития на ближайшие 3-5 лет?

– Мы утвердили стратегию. У нас была стратегия, утвержденная на собрании акционеров еще в 2021 году – это было выйти на самоокупаемость. К сожалению, война нам немного сдвинула эти сроки. Я думаю, что сейчас реальный срок – это 2030 год в условиях того, что мы фактически 3 года в войне, плюс у нас еще будет послевоенный период, мы еще не знаем, когда закончится война, как закончится.

Бесспорно, ключевое, что мы здесь вынесем – что мы состоялись, футбол состоялся, Украина состоялась. И это, я думаю, ключевой сигнал, который сегодня должны получить все. У нас был соблазн не начать чемпионат, и важно, что мы его начали.

Было сложно, было вот историческое решение 2022 года. Я думаю, что сегодня то, что мы имеем – это как раз результат этого решения. Я хочу всех поблагодарить, кто был приобщен к этому, потому что соблазн действительно был не начать чемпионат, начать его где-то за границей, начать еще где-то.

Мы его начали в Украине, мы его провели. 3 года идет война, идет футбол во время войны. Хорошо, что трибуны открыли хоть в каком-то количестве, ходят дети на футбол. Футбол все равно формирует для молодежи мировоззренческую позицию, потому что, когда все собираются на футболе вместе, формируется общее коллективное мнение – и это важный психологический эффект от участия на трибунах.

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Человек – это социальное существо, и все равно совместное действие, общая какая-то поддержка, общая идея – оно действительно объединяет и действительно влияет позитивно. Очень важно, чтобы молодежь воспитывалась именно на патриотических лозунгах. У нас сегодня один враг – Россия, и она будет нашим врагом на ближайшие поколения.

Мы должны воспитать такую ​​молодежь, которая будет защищать Украину, как это было в 2022 году, и с 2014 фактически уже 11 лет у нас идет война. Если бы не было тех людей, которые сегодня защищают Украину, уже не было бы Украины. Поэтому важно, чтобы, например, как в Израиле люди приезжали в страну защищать свою родную страну.

Я думаю, что вопрос воспитания, вопрос гуманитарной политики здесь ключевой. И, кстати, футбол здесь может сыграть важную роль, потому что молодые люди, болея за свою команду, если будут ориентированы именно на правильную такую ​​политику, они будут воспитываться в правильном русле, и нам не нужно будет потом их во взрослом возрасте перевоспитывать, учить, объяснять, что такое русский язык, русская культура.

Они уже будут и сами это знать, что это враждебная для нас культура, враждебный для нас язык. Поэтому я думаю, что в этом плане это тоже наша функция.