Рух подпишет гамбийского вингера. Он поразил главного тренера

Несмотря на многочисленные ложные слухи, что "Рух" как команда уровня УПЛ может исчезнуть, львовский клуб продолжает активную жизнь. Очередным зимним новичком "желтых львов" станет гамбиец Аласана Йираджанг. 20-летний левый вингер находится в расположении команды и принимает участие в спаррингах. Именно он отметился дублем в игре против словенского "Копера" (2:1).

Йираджанг, который, скорее всего в "Рухе" будет играть нападающего, принадлежит словацкому ФК "Подбрезова" и в текущем сезоне забил 8 голов в 22 играх чемпионата и Кубка (6 и 2 соответственно). Также в его активе – две результативных передачи.

Согласно данным transfermarkt, трансферная стоимость игрока – 600 тысяч евро.

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Как стало известно UA-Футбол, гамбиец поразил Виталия Пономарева своей формой и в ближайшее время клуб объявит о подписании.