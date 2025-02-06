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Рух подпишет гамбийского вингера. Он поразил главного тренера

Премьер-лига

Официоз будет на днях

Рух подпишет гамбийского вингера. Он поразил главного тренера

Фото з соцмереж

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Несмотря на многочисленные ложные слухи, что "Рух" как команда уровня УПЛ может исчезнуть, львовский клуб продолжает активную жизнь. Очередным зимним новичком "желтых львов" станет гамбиец Аласана Йираджанг. 20-летний левый вингер находится в расположении команды и принимает участие в спаррингах. Именно он отметился дублем в игре против словенского "Копера" (2:1).

Йираджанг, который, скорее всего в "Рухе" будет играть нападающего, принадлежит словацкому ФК "Подбрезова" и в текущем сезоне забил 8 голов в 22 играх чемпионата и Кубка (6 и 2 соответственно). Также в его активе – две результативных передачи.

Согласно данным transfermarkt, трансферная стоимость игрока – 600 тысяч евро.

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Как стало известно UA-Футбол, гамбиец поразил Виталия Пономарева своей формой и в ближайшее время клуб объявит о подписании.

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Рух (Львов) эксклюзив UA-Футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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