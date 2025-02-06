Просили миллион. Известно, почему в Динамо и ЛНЗ не будет вингера из Азербайджана

Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал, почему " Динамо " и ЛНЗ не подпишут вингера азербайджанской "Зиры" Салифу Сума.

"Еще один игрок, которого связывали с "Динамо", это правый вингер азербайджанского клуба "Зира" Салифу Сума. Действительно, "Динамо" по крайней мере интересовалось этим игроком, им также интересовался ЛНЗ. Сума, буквально три дня назад, сыграл топовую игру против "Карабаха". В том матче забил Кащук за "Карабах", а Сума отметился 2 мячами за "Зиру", его команда выиграла 3:2. И в этой игре Сума забил хорошие голы с позиции вингера и с позиции центрального нападающего, потому что он может сыграть и там. На самом деле проблема в том, что "Зира" просила за игрока 1 миллион. Сумма довольно большая, я знаю, что они просили такие деньги и от ЛНЗ. Это были одинаковые условия для двух клубов.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Там немного изучили профайл игрока, есть такое подозрение, что у него немного "пуля в голове", но статистика классная. Сейчас он продлил контракт с "Зирой". Я думаю, что просить будут уже где-то 1,5 млн, поэтому с Сумой можно все же попрощаться", – рассказал Спиваковский.

Напомним, что Салифу выступает за "Зиру" с августа 2023 года после перехода из "Гавра". Контракт 21-летнего гвинейца действует до 30 июня 2027-го, портал Transfermarkt оценивает его в 850 тысяч евро.

В этом сезоне футболист в 24 матчах за клуб отметился 6 голами и 4 ассистами.