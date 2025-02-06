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Просили миллион. Известно, почему в Динамо и ЛНЗ не будет вингера из Азербайджана
Хотя интерес от двух украинских клубов к Салифу Сума был
Фото з відкритих джерел
Украинский комментатор и журналист Михаил Спиваковский рассказал, почему "
"Еще один игрок, которого связывали с "Динамо", это правый вингер азербайджанского клуба "Зира" Салифу Сума.
Действительно, "Динамо" по крайней мере интересовалось этим игроком, им также интересовался ЛНЗ.
Сума, буквально три дня назад, сыграл топовую игру против "Карабаха". В том матче забил Кащук за "Карабах", а Сума отметился 2 мячами за "Зиру", его команда выиграла 3:2. И в этой игре Сума забил хорошие голы с позиции вингера и с позиции центрального нападающего, потому что он может сыграть и там.
На самом деле проблема в том, что "Зира" просила за игрока 1 миллион. Сумма довольно большая, я знаю, что они просили такие деньги и от ЛНЗ. Это были одинаковые условия для двух клубов.
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Там немного изучили профайл игрока, есть такое подозрение, что у него немного "пуля в голове", но статистика классная. Сейчас он продлил контракт с "Зирой". Я думаю, что просить будут уже где-то 1,5 млн, поэтому с Сумой можно все же попрощаться", – рассказал Спиваковский.
Напомним, что Салифу выступает за "Зиру" с августа 2023 года после перехода из "Гавра". Контракт 21-летнего гвинейца действует до 30 июня 2027-го, портал Transfermarkt оценивает его в 850 тысяч евро.
В этом сезоне футболист в 24 матчах за клуб отметился 6 голами и 4 ассистами.
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