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Ярмоленко: Похвалил молодежь в раздевалке. Если у них горят глаза - значит ценят эмблему Динамо

Премьер-лига

В спарринге киевлян сыграла и молодежь

Ярмоленко: Похвалил молодежь в раздевалке. Если у них горят глаза - значит ценят эмблему Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Вингер "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился впечатлениями от контрольного матча с македонской "Шкендией" (3:2), в котором он забил один из голов киевлян.

- Виталий Буяльский перед эфиром попросил сказать, что именно он научил вас удару пяткой...

– (улыбается) Да, действительно, мы после каждой тренировки остаемся, и он показывает, как правильно бить по мячу. Принимаю пример с нашего капитана. Спасибо, Виталий, свой гол посвящаю только ему.

- Когда были первые матчи, вы говорили, что пока тяжело даже с мячом работать. Сейчас уже вторая часть сбора. Пока можно сказать, что с мячом вы уже на "ты"?

– Уже нормально, все работают. Сыграли две официальные игры, поэтому нужно показывать качество на футбольном поле. При этом всегда будут ошибки, тем более, в товарищеских матчах, но это нормальный процесс. Самое главное – подготовиться к возобновлению чемпионата Украины.

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– Сегодня многие молодые игроки сыграли с первых минут – Задорожный, Пашко, Белый. Какое впечатление на вас, как на лидера команды произвели действия этих игроков?

– Я похвалил их в раздевалке. Было видно их желание. Да, конечно, не все может получаться, но если ты видишь этот пыл, что у них горят глаза, то так и должно быть. Значит, футболисты ценят эмблему "Динамо" (Киев), и тот шанс, который дает им тренерский штаб, они стараются использовать – каждую минуту, проведенную на футбольном поле. Они сегодня молодцы, но есть над чем работать. Главное – не останавливаться.

– Юношеская команда буквально на днях проведет матч против итальянской "Аталанты" в Юношеской Лиге УЕФА. Будете первой командой поддерживать молодежь на стадионе?

- Пока не знаю о нашем расписании, сможем ли мы поехать на стадион, но, конечно, будем поддерживать ребят.

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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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