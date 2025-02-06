Эксперт: Возможно, Шахтер правильно не продал Судакова в Фиорентину - летнее трансферное окно более щедрое

Скаут Алекс Великих, который специализируется на итальянском футболе, рассказал об интересе "Фиорентины" к полузащитнику донецкого "Шахтера" Георгию Судакову.

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– Алекс, Георгий Судаков вновь остался в "Шахтере". Недавно появилась информация, что "Фиорентина" готова была приобрести игрока за 20 млн евро. Насколько это правдивая новость?

– Судаков – это яркий представитель талантливого поколения, на которое многие специалисты рассчитывают. Безусловно, игрок, с моей точки зрения, должен сделать шаг вперед и попробовать свои силы в хорошем европейском чемпионате. Однако, когда мы говорим о Судакове, то стоит всегда помнить, что 22-летний игрок имеет уже большой опыт международных матчей, является лидером донецкого "Шахтера" и сборной Украины, поэтому его переход должен состояться не просто в клуб европейского чемпионата, но в клуб статусный и стабильного участника еврокубков.

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Что касается трансферной цены, то будет это 20 или 40 млн евро, но где-то в этом диапазоне. В зимнее трансферное окно были такими котировки на рынке на него. Летнее трансферное окно, как правило, более щедрое, и потому возможно не продавать игрока зимой было правильным решением "Шахтера".

"Фиорентина" нуждалась в усилении полузащиты, особенно после проблем со здоровьем у хавбека Эдоардо Бове (проблемы с сердцем), поэтому неслучайно был интерес и к Судакову.

Однако, видимо, расклад не сложился и клуб активно вступил в переговоры с игроком "Ювентуса" Николо Фаджиоли и смог его получить в борьбе с "Марселем" в последний трансферный день.