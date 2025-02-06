  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Эксперт: Возможно, Шахтер правильно не продал Судакова в Фиорентину - летнее трансферное окно более щедрое
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт: Возможно, Шахтер правильно не продал Судакова в Фиорентину - летнее трансферное окно более щедрое

Премьер-лига
Обновлено

Фиалки предлагали за игрока 20 млн евро

Эксперт: Возможно, Шахтер правильно не продал Судакова в Фиорентину - летнее трансферное окно более щедрое

shakhtar.com

Новина українською

Скаут Алекс Великих, который специализируется на итальянском футболе, рассказал об интересе "Фиорентины" к полузащитнику донецкого "Шахтера" Георгию Судакову.

Читайте такжеФиорентина предлагала за Судакова 20 млн евро. Шахтер хотел больше

– Алекс, Георгий Судаков вновь остался в "Шахтере". Недавно появилась информация, что "Фиорентина" готова была приобрести игрока за 20 млн евро. Насколько это правдивая новость?

– Судаков – это яркий представитель талантливого поколения, на которое многие специалисты рассчитывают. Безусловно, игрок, с моей точки зрения, должен сделать шаг вперед и попробовать свои силы в хорошем европейском чемпионате. Однако, когда мы говорим о Судакове, то стоит всегда помнить, что 22-летний игрок имеет уже большой опыт международных матчей, является лидером донецкого "Шахтера" и сборной Украины, поэтому его переход должен состояться не просто в клуб европейского чемпионата, но в клуб статусный и стабильного участника еврокубков.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Что касается трансферной цены, то будет это 20 или 40 млн евро, но где-то в этом диапазоне. В зимнее трансферное окно были такими котировки на рынке на него. Летнее трансферное окно, как правило, более щедрое, и потому возможно не продавать игрока зимой было правильным решением "Шахтера".

"Фиорентина" нуждалась в усилении полузащиты, особенно после проблем со здоровьем у хавбека Эдоардо Бове (проблемы с сердцем), поэтому неслучайно был интерес и к Судакову.

Однако, видимо, расклад не сложился и клуб активно вступил в переговоры с игроком "Ювентуса" Николо Фаджиоли и смог его получить в борьбе с "Марселем" в последний трансферный день.

По теме
yellow-arrow
Кривбасс продал одного из своих лидеров в ливийский клуб
yellow-arrow
В том числе и на Судакова. Итальянский гранд готовится потрать летом 150 млн евро
yellow-arrow
"Ведем переговоры относительно сумм компенсации", - директор клуба Первой лиги сватает своих игроков в УПЛ
Шахтер (Донецк) Фиорентина (Флоренция) Алекс Великих Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости