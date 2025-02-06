Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В том числе и на Судакова. Итальянский гранд готовится потрать летом 150 млн евро
У Наполи в этом сезоне финансовые дела идут отлично
Фото: Instagram
"
Клуб зимой продал Хвичу за 75 млн евро и рассчитывает получить приличную сумму за Осимхена, которого летом должен выкупить "Галатасарай".
Также бюджет клуба должен серьезно пополниться в случае выигрыша чемпионства и призовых за Лигу чемпионов.
Отмечается, "Наполи" в первую очередь планирует побороться за Джошуа Зиркзе из "Манчестер Юнайтед", Эдона Жегрова из "Лилля" и Габриэля Вейги из "Аль-Ахли".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также в сфере интересов клуба остается и хавбек "Шахтера" Георгий Судаков, за которым "Наполи" следит уже долгое время. Отмечается, что на Судакова также претендуют "Манчестер Сити" и "Барселона".
Напомним, что в текущем сезоне Судаков провел за "Шахтер" 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Динамо – Шкендия 3:2. Шедевр Ярмоленко, досадный автогол Дячука и дубль Ванат
- Динамо - Шкендия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию спарринга
- Арсенал договорился о трансфере главной звезды Атлетика - Источник
- Динамо отдало сына легенды клуба в аренду в Первую лигу
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Второй шанс любви: Энцо Фернандес и Валентина Сервантес воссоединились после недавнего разрыва