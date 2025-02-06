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В том числе и на Судакова. Итальянский гранд готовится потрать летом 150 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

У Наполи в этом сезоне финансовые дела идут отлично

В том числе и на Судакова. Итальянский гранд готовится потрать летом 150 млн евро

Фото: Instagram

Новина українською

"Наполи" планирует летом 2025-го провести грандиозную трансферную кампанию. Как пишет Corriere dello Sport, лидер чемпионата готовится потратить 150 млн евро.

Клуб зимой продал Хвичу за 75 млн евро и рассчитывает получить приличную сумму за Осимхена, которого летом должен выкупить "Галатасарай".

Также бюджет клуба должен серьезно пополниться в случае выигрыша чемпионства и призовых за Лигу чемпионов.

Отмечается, "Наполи" в первую очередь планирует побороться за Джошуа Зиркзе из "Манчестер Юнайтед", Эдона Жегрова из "Лилля" и Габриэля Вейги из "Аль-Ахли".

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Также в сфере интересов клуба остается и хавбек "Шахтера" Георгий Судаков, за которым "Наполи" следит уже долгое время. Отмечается, что на Судакова также претендуют "Манчестер Сити" и "Барселона".

Напомним, что в текущем сезоне Судаков провел за "Шахтер" 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Шахтер (Донецк) Наполи Манчестер Юнайтед Лилль Георгий Судаков Джошуа Зиркзе
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Михаил Черныш
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