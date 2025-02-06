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Кривбасс продал одного из своих лидеров в ливийский клуб
Джихад Бизимана покинул криворожский клуб
fckryvbas.com
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Клубы достигли договоренности о полноценном переходе футболиста. Сумма сделки не разглашается.
Портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро, но ранее СМИ писали, что криворожский клуб отпустит 28-летнего игрока за 300 тысяч евро, так как его контракт заканчивался уже летом 2025.
Бизимана присоединился к "Кривбассу" летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, без результативных действий.
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