Кривбасс продал одного из своих лидеров в ливийский клуб

" Кривбасс " объявил о переходе своего полузащитника Джихада Бизиману в ливийский "Аль-Ахли".

Клубы достигли договоренности о полноценном переходе футболиста. Сумма сделки не разглашается.

Портал Transfermarkt оценивает его в 1 млн евро, но ранее СМИ писали, что криворожский клуб отпустит 28-летнего игрока за 300 тысяч евро, так как его контракт заканчивался уже летом 2025.

Бизимана присоединился к "Кривбассу" летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей во всех турнирах, без результативных действий.