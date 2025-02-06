Черноморец просматривает бывшего игрока Днепра-1

Одесский "Черноморец" продолжает подготовку ко второй части сезона 2024/25. Сейчас команда находится на зарубежных сборах. Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, под руководством Александра Бабича в "Черноморце" в Турции работает украинский центральный нападающий Даниэль Кивинда. Месяц назад венгерский "Фехервар" разорвал контракт с 20-летним игроком, который с сентября 2024-го года так и не сыграл ни одного матча за свой теперь уже бывший клуб.

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Ранее Кивинда защищал цвета "Днепра-1" и в августе 2023-го года еще под руководством Александра Кучера дебютировал в УПЛ. Всего в украинской футбольной "элите" форвард провел 9 матчей. Еще дважды выходил на поле в матчах квалификации Лиги Европы против "Славии" (0:3 и 1:1) и провел одну встречу в Кубке Украины.

Отметим, что "Черноморец" ранее объявил о начале сотрудничества с Денисом Безбородько и Эмилем Мустафаевым. Клуб избавился от трансферного бана и получил возможность заявлять новичков.