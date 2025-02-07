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Волошин: Немного "поднаелись". Пару дней выходных были нужны
Динамо продолжает работать на сборах
Фото: ФК Динамо
Полузащитник "
— Как настроение? Успели ли отдохнуть в течение четырех выходных дней этого сбора?
— Хорошее настроение. Было три выходных, очень хорошо их провели, хотим уже работать.
— Соскучились по футболу?
— Да, конечно.
— В целом, насколько эта пауза была нужна футболистам?
— График был насыщенным, немного "поднаелись". Надо было пару дней выходных. Но теперь — снова в бой.
— Это рекордные сборы по продолжительности. Не будет ли усталости перед началом второй половины чемпионата Украины?
— Думаю, нет. Уверен, мы будем готовы ко всему.
— Сейчас к работе с первой командой привлекается много молодежи...
— Думаю, это для них очень большой шанс. Для них это очень хорошо. Да и для нас тоже: если этих ребят будут привлекать к официальным матчам, у нас с ними должно быть взаимопонимание.
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