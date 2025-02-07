Волошин: Немного "поднаелись". Пару дней выходных были нужны

Полузащитник " Динамо " Назар Волошин в эфире клубного YouTube-канала рассказал о том, как проходит второй этап сборов команды в Турции.

— Как настроение? Успели ли отдохнуть в течение четырех выходных дней этого сбора?

— Хорошее настроение. Было три выходных, очень хорошо их провели, хотим уже работать.

— Соскучились по футболу?

— Да, конечно.

— В целом, насколько эта пауза была нужна футболистам?

— График был насыщенным, немного "поднаелись". Надо было пару дней выходных. Но теперь — снова в бой.

— Это рекордные сборы по продолжительности. Не будет ли усталости перед началом второй половины чемпионата Украины?

— Думаю, нет. Уверен, мы будем готовы ко всему.

— Сейчас к работе с первой командой привлекается много молодежи...

— Думаю, это для них очень большой шанс. Для них это очень хорошо. Да и для нас тоже: если этих ребят будут привлекать к официальным матчам, у нас с ними должно быть взаимопонимание.