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Колос нацелен на бывшего игрока Зари и Миная
Работают над переходом
ФК "Інгулець" / Автор невідомий
После матча 8-го тура Первой лиги "Минай" по решению Желько Любеновича отстранил трех футболистов – Максима Кулиша, Илью Гулько и Ивана Головкина. По информации UA-Футбол – за нарушение режима. При этом, последние двое до сих пор остаются в закарпатском клубе на правах арендных соглашений с "Зарей".
На днях клуб окончательно прекратит сотрудничество с Головкиным. Все соглашения будут расторгнуты, а сам 24-летний правый вингер пойдет на повышение. По информации UA-Футбол, Головкиным предметно интересуется "Колос" и, с большой долей вероятности, стороны подпишут контракт.
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А вот 22-летний опорник Гулько пока остается в "Минае" и, если подойдет новому главному тренеру Евгению Калиниченко, то внутренние "сербские санкции" с игрока будут сняты и он вернется в команду.
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