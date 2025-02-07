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Несмотря на интерес зарубежных клубов. Воспитанник Динамо подписал новый контракт с клубом

Премьер-лига

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Несмотря на интерес зарубежных клубов. Воспитанник Динамо подписал новый контракт с клубом

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Воспитанник "Динамо" подписал новый контракт с клубом.

Киевский клуб сообщил, что полузащитник Назар Волошин продлил контракт до 30 июня 2028 года.

В системе "Динамо" Волошин играет с 2016 года, а в основной команде - с 2023 года, когда вернулся из аренды из "Кривбасса". За это время он сыграл 71 матч за "бело-синих" во всех турнирах.

В этом сезоне Назар Волошин сыграл в 27 матчах, в которых забил гол и сделал 7 голевых передач.

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Прошлый контракт с футболистом действовал до 31 декабря 2025 года.

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Динамо (Киев) Назар Волошин
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
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