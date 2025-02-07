Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Несмотря на интерес зарубежных клубов. Воспитанник Динамо подписал новый контракт с клубом
Хорошие новости для киевского клуба
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Воспитанник "Динамо" подписал новый контракт с клубом.
Киевский клуб сообщил, что полузащитник Назар Волошин продлил контракт до 30 июня 2028 года.
В системе "Динамо" Волошин играет с 2016 года, а в основной команде - с 2023 года, когда вернулся из аренды из "Кривбасса". За это время он сыграл 71 матч за "бело-синих" во всех турнирах.
В этом сезоне Назар Волошин сыграл в 27 матчах, в которых забил гол и сделал 7 голевых передач.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Прошлый контракт с футболистом действовал до 31 декабря 2025 года.
Популярное сейчас
- "Очень умный игрок, добавит сил Трабзонспору": турецкий комментатор оценил игру украинцев в кубке страны
- Папа Римский Франциск призвал украинскую молодежь "прощать своих врагов"
- Украина получила очередную партию истребителей F-16
- Уже подписан предварительный контракт. Калюжный определился с новым клубом
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены