Несмотря на интерес зарубежных клубов. Воспитанник Динамо подписал новый контракт с клубом

Воспитанник "Динамо" подписал новый контракт с клубом.

Киевский клуб сообщил, что полузащитник Назар Волошин продлил контракт до 30 июня 2028 года.

В системе "Динамо" Волошин играет с 2016 года, а в основной команде - с 2023 года, когда вернулся из аренды из "Кривбасса". За это время он сыграл 71 матч за "бело-синих" во всех турнирах.

В этом сезоне Назар Волошин сыграл в 27 матчах, в которых забил гол и сделал 7 голевых передач.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Прошлый контракт с футболистом действовал до 31 декабря 2025 года.