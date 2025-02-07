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Черноморец просматривает юного грузинского полузащитника
Александр Бабич будет принимать решение о судьбе футболиста в клубе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По эксклюзивной информации UA-Футбол, кроме украинского центрального нападающего Даниэля Кивинды, о чем наш сайт писал ранее, "Черноморец" просматривает и грузинского опорного полузащитника Георгия Робакидзе.
Игрок принадлежит тбилисской "ВИТ Джорджия", которая по итогам 2024-го года заняла последнее место в турнирной таблице Эровнули 2 и понизилась в классе. Во втором по силе дивизионе чемпионатов Грузии Робакидзе сыграл всего 40 матчей и забил два гола – оба в прошлом сезоне в ворота "Рустави" (1:1) и "Колхети Хобби" (3:1). Также в активе юноши три результативных передачи.
Ранее опорник защищал цвета "Колхети-1913" из грузинского Поти и провел 11 матчей в составе сборной U-17.
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