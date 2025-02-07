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Артем Бондаренко заинтересовал турецкий клуб – источник

Премьер-лига

Уже достаточно известен на территории Украины

Артем Бондаренко заинтересовал турецкий клуб – источник

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

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Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко заинтересовал турецкий "Трабзонспор". Об этом сообщает местное СМИ Taka Gazetesi.

"Бордово-синие" рассматривают хавбека, как усиление полузащиты команды.

СМИ сообщает, что сумма перехода оценивается ориентировочно в 10 миллионов евро – во столько же игрока оценивает аналитический портал Transfermarkt.

Технический директор команды Шенол Гюнеш дал добро на этот переход. Также отмечено, что руководство “Трабзонспора” установило хорошие отношения с донецким “Шахтером” благодаря предыдущим переходам Сикана и Зубкова и начало инициативы по реализации этого трансфера.

Эти переговоры стали возможны после того, как "бордово-синие" не смогли достичь результатов относительно потенциальных подписаний Николая Шапаренко из "Динамо" и Кристиана Эриксена из "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что "Трабзонспор" обратится в "Шахтер" с официальным заявлением в ближайшие дни.

Напомним, что трансферное окно в Турции закрывается 11 февраля.

За "Трабзонспор" уже выступают три украинца: Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан. Команда находится на 11-м месте в турецкой Суперлиге.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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Источник:
Taka Gazetesi
Опубликовал: Максим Кучер
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