Акценты. Десять команд в УПЛ? Поздно…

Когда-то у нас популярна была байка о том, как родители обратились к специалисту с вопросом, с какого возраста им начать воспитывать ребенка. “А сколько ему лет? - Три. - Вы опоздали на три года”. А не так давно услышал от девушки своего сына, что она намерена до шести лет позволять будущему ребенку все, как это делают японцы.

К счастью, теперь уже от бывшей его девушки.

С “воспитанием” своей футбольной “вышки” мы опоздали на тридцать три года. Это я говорю тем, кто сегодня предлагает сократить УПЛ до 10-12 команд. Впрочем, Виктор Вацко тогда еще ходил в школу, и вряд ли вчерашнего пионера могли заботить подобные проблемы.

Что касается автора этих строк, то он тогда тоже еще ходил в школу. Правда, занимая там место с другой стороны “баррикад” - по ту сторону учительского стола. И точно имел свое мнение по вопросу комплектования высшей лиги Украины в ее первом в истории сезоне. За прошедшую треть века оно нисколько не изменилось.

Тогда - весной 1992 года единственно верным решением для поддержания уровня ведущих команд новой страны виделось объединение в элитный футбольный дивизион украинских клубов из Высшей и Первой лиг чемпионата СССР. А таковых насчитывалось на тот момент восемь. На секундочку, из 22 лучших клубов Союза.

Это были из “вышки”: “Черноморец” (4-е место по итогам последнего сезона), “Динамо” (5-е место), “Днепр” (9-е место), “Шахтер” (12-е место), “Металлург” Запорожье (13-е место) и “Металлист” (15-е место). А также из Первой лиги: “Буковина” (5-е место) и “Таврия” (6-е место). Обе, кстати, отстали от третьего призера всего на три очка.

То есть, с точки зрения качества, это была вполне солидная по тем временам компания. Что же касаемо количества, то восемь - это как-то уж совсем мало. Поэтому логичным было бы добавить к ним две лучшие команды Западной зоны Второй лиги, где выступали представители Украины - “Карпаты” и “Зарю”. Точка.

Немаловажно, что все эти клубы, за исключением “Буковины”, имели опыт выступлений в Высшей лиге. Та же “Заря”, в свое время, становилась чемпионом СССР, а “Карпаты” выигрывали Кубок. Так что, с точки зрения истории, водораздел между ними и финишировавшими ниже двумя “Нивами”, и т.д., был вполне четким.

Итак, что нужно было сделать, если ставить во главу угла футбольный престиж страны и пытаться хотя бы удержать на прежнем уровне ее представителей в Европе и мире? Элементарно, Ватсон. “Вышка” из десяти команд, с годами, постепенно и разумно - при наличии крепких кандидатов, расширяемая хоть до тех же вожделенных двадцати.

Что было сделано? Ноев ковчег, куда поспешно напихали с ходу всю двадцатку. Включая призеров так называемой второй низшей лиги, а также обладателя Кубка УССР среди команд этого же уровня - шепетовский “Темп”. Не успев стартовать, наша “вышка” обесценилась в разы. Отчасти этим объяснялся и уникальный успех “Таврии”.

В дальнейшем количество команд в лиге колебалось между 18 и 14 участниками. Классический вариант - 16. И я бы не назвал это планомерной политикой. Скорее решения об изменении состава “вышки” приходилось принимать волею обстоятельств. Но процесс был запущен, и средний уровень лиги был стабильно низок.

Как всегда, лакмусовой бумагой стало выступление наших команд в Европе. Какое-то время блестящим исключением из правила оставалось “Динамо” Лобановского, затем появился “Шахтер” Ахметова. Остальные, опять же за редчайшим исключением, были статистами. Так продолжалось приблизительно около двадцати лет.

Наконец, в сезоне 2012-2013 сразу четыре наших клуба вышли в весенний плей-офф. Этот результат был повторен в следующем году, а через год весной в Европе играли три представителя Украины. Дальше случился спад. И вызван он был, справедливости ради, отнюдь не футбольными причинами. Вмешалась политика, в худшей из ее форм.

Плоды этого вмешательства мы пожинаем до сих пор. Футбол в стране медленно убивает война - продолжение политики иными средствами, как говорил Бисмарк. И с тех пор, в первую очередь, именно она коррегирует число украинских клубов.

Итак, мы шли к тому, на что хотелось рассчитывать уже в первом самостоятельном сезоне, долгих двадцать лет (речь даже не о результатах - о том, чтобы достойно выглядеть в еврокубках). И, на мой взгляд, добились этого вовсе не за счет количества команд в лиге, а благодаря качественной конкуренции в лице притока легионеров.

Тогда они изрядно помогали пробиваться в Европе и “Металлисту”, и “Днепру”, и тому же только начавшему поднимать голову “Черноморцу” Григорчука. Были приличные иностранцы и в других клубах, а на их общем фоне, конкурируя с ними, быстро и убедительно росли наши футболисты.

Сегодня это все, увы, в прошлом. И надо было разразиться войне, которая загнала наш футбол под плинтус, чтобы мы, в конце концов, услышали эти слова:

"Нам нужно делать чемпионат на 12, а может даже на 10 команд, чтобы оставались только сильные и заходили только сильные, мощные экономически и конкурентоспособные… Чтобы матчей проходных не было… Чтобы в этой конкуренции футболисты прогрессировали и становились сильнее”.

И, о небо, я не верю своим глазам!!! Ни в одном из комментариев никто не позволил себе возразить автору этих слов. Неужели я таки-дожил до этого?

Но поздно, Виктор! Вы опоздали на тридцать три года. В течение которых в приоритете неизменно было не качество турнира, а количество его участников. И всякий раз, когда приходилось урезать число команд в УПЛ, на это шли, едва ли не скрипя зубами. Те же 12 команд у нас появилось, когда конкурентных осталась едва ли половина из них.

И это в условиях жесточайшей критики снизу. И только потому, что форс-мажорным неестественным образом одна за другой стали появляться вакансии в лиге. И при первой же возможности принялись рьяно доводить число участников УПЛ до нужной кондиции. За счет пресловутых мною “гнилых местечек”. Результат на лице.

А теперь скажите мне, вы сами верите в то, что такое сокращение реально сейчас? И, если не секрет, в какой перспективе? Нам ведь нужно что-то менять неотложно, не так ли? Как вы себе это представляете?

Говорится о “непопулярных решениях”. Это как? Вот, даже беглый взгляд в таблицу дает представление о том, что сегодня лига вполне могла бы обойтись без четырех последних команд. Допустим. Так что, уберем их одним махом? Тогда останется ровно дюжина. Но ведь еще нужна ротация с Первой лигой, ведь за что они там все борются?

Даже если поднимать оттуда вверх только чемпиона, то это уже пять команд, которые нужно опускать вниз. Причем, не ранее, чем по итогам следующего сезона - на текущий-то Регламент уже составлен. Или “непопулярные решения” включают в себя и изменения в Регламенте в ходе сезона? Но это уже, извините, бардак.

Стало быть, летом пишем новый Регламент, в котором узакониваем выброс на свежий воздух Первой лиги сразу пяти клубов? (И это мы говорим только об УПЛ из 12 команд. Прозвучало же: 10-12.) Каждый третий - на кислород с вещами! Вы представляете себе, какой шум поднимется после этого? Одной “зрадой” тут не отделаешься…

Дело не в том, погорячился ли конкретный автор этой идеи. Она вообще практически неосуществима. Значит, не один Юрич пробавляется футбольным утопизмом. Как говорили в старом фильме, все уже украдено до нас. Мы с самого начала своей истории выбрали неверный путь, а возвращаться к началу пути уже слишком далеко.

Люди, которые писали эту историю, искренне верили, что приняли оптимальное решение. Мы же футбольная страна, у нас команд до черта, даешь все и сразу! Как-то не популярно было рассуждение о том, что лучше меньше, да лучше. Может, из-за авторства этой крылатой фразы? Но и тут дело не в авторе.

Дело в самомнении. Слишком часто мы говорим о себе, как о футбольной державе. И слишком редко подтверждаем это на деле. А сегодня поздно пить “Боржоми”, да и война на дворе. В условиях выживания тем более никто не станет “обрезать” лигу. И я на их месте вряд ли стал бы. Разве что опять начнут освобождаться вакансии…

Фото - UA-Футбол, ФК "Динамо", ФК "Александрия"