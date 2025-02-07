ЛНЗ одержал первую победу на сборах в Испании

Черкасский ЛНЗ провел очередной матч в рамках испанского сбора. Подопечные Романа Григорчука встречались с датским “Ольборгом”.

По состоянию на 24 минуту ЛНЗ вел в счете 2:0 благодаря голам Яшари и Путри. А сразу на старте второго тайма украинская команда довела разрыв на табло до разгромного.

Однако "Ольборг" за две минуты отыграл два гола. Правда, на исходе встречи Момо поставил окончательную точку в противостоянии.

В итоге ЛНС победил 4:2. Это первая победа команды Григорчука на сборах. До этого черкасцы потерпели три поражения подряд.

ЛНЗ (Черкассы, Украина) – "Ольборг" (Ольборг, Дания) 4:2

Голы: Яшари 3, Путря 24, Молло 46, Момо 85 – Джессон 51, Моллер 53

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Салиху, Муравский, Дайко – Кушниренко (Танковский, 65), Яшари (Авагимян, 65), Тилль, Топалов (Пасич, 46), Молло (Наумец, 87) – Момо (Халайла, 87)