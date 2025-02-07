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Дата открытия нового стадиона Ингульцем снова перенесена – источник

Премьер-лига

Клуб только вскоре должен получить разрешение на проектирование арены

Дата открытия нового стадиона Ингульцем снова перенесена – источник

Фото з відкритих джерел

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В начале текущего сезона было известно, что "Ингулец" хочет начать 2025 год на новом стадионе. Однако во второй части чемпионата клуб, вероятно, в Петровом не сыграет.

Как сообщает ТаТоТаке, только в этом месяце "Ингулец" получит разрешение на проектирование арены. После этого будет подан проект на экспертизу, и только следующим шагом будет разрешение на официальное строительство.

“Таким образом, только в мае теоретически может произойти ввод в эксплуатацию первой очереди объекта – то есть поле и трибуна, где расположены раздевалки.

Как вывод: почти наверняка в этом сезоне команда Александра Поворознюка доигрывает на резервном стадионе. А это – согласно заявке “Ингульца” – арена "Горняк" в Кривом Роге", – говорится в сообщении ТаТоТаке

Если в игровой день матч "Ингульца" совпадает с домашним поединком "Кривбасса", то петровцы либо ищут новое поле, либо играют на поле соперника.

Поэтому официальный год команда начнет матчем против "Полесья" в Житомире. Поединок запланирован на 22 февраля.

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Ингулец (Петрово)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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