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Обменялись футболистами. Защитник Металлиста 1925 перешёл в клуб-середняк УПЛ

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Ловко они это придумали

Обменялись футболистами. Защитник Металлиста 1925 перешёл в клуб-середняк УПЛ

scdnipro1.com.ua

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Защитник "Металлиста 1925" перешёл в клуб-середняк УПЛ.

Харьковский клуб сообщил, что защитник Евгений Пасич продолжит выступления в полтавской "Ворскле" на правах аренды до конца сезона.

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В этом сезоне Евгений Пасич провёл 10 игр за "Металлист 1925" во всех турнирах, в которых он получил одно предупреждение.

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Напомним, что в харьковский клуб из "Ворсклы" пришёл защитник Александр Черноморец. Он также выступит в аренде до конца сезона.

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Ворскла (Полтава) Евгений Пасич Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
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