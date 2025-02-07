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Обменялись футболистами. Защитник Металлиста 1925 перешёл в клуб-середняк УПЛ
Ловко они это придумали
scdnipro1.com.ua
Защитник "Металлиста 1925" перешёл в клуб-середняк УПЛ.
Харьковский клуб сообщил, что защитник Евгений Пасич продолжит выступления в полтавской "Ворскле" на правах аренды до конца сезона.
В этом сезоне Евгений Пасич провёл 10 игр за "Металлист 1925" во всех турнирах, в которых он получил одно предупреждение.
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Напомним, что в харьковский клуб из "Ворсклы" пришёл защитник Александр Черноморец. Он также выступит в аренде до конца сезона.
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Источник:Металіст 1925
Опубликовал: Владислав Прийменко
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