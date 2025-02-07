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Полгода был без клуба. Один из лидеров УПЛ усилился центральным защитником
Усиление прибыло
Фото - ФК Олександрія
Один из лидеров УПЛ усилился центральным защитником, который полгода был без клуба.
"Александрия" объявила о подписании 22-летнего защитника Антона Боля. Клуб представил новичка видео.
Антон Боль – воспитанник житомирского футбола. Играл за киевское "Динамо", в котором провёл 10 матчей и забил один гол.
В 2023 году защитник на правах годичной аренды выступал за луганскую "Зарю", в которой сыграл в 12-ти матчах.
1 августа футболист стал свободным агентом.
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Напомним, что в "Александрию" уже пришли левый вингер Теди Кара, полузащитник Владимир Шепелев и левый защитник Тео Ндика.
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