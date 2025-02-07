  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полгода был без клуба. Один из лидеров УПЛ усилился центральным защитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полгода был без клуба. Один из лидеров УПЛ усилился центральным защитником

Премьер-лига

Усиление прибыло

Полгода был без клуба. Один из лидеров УПЛ усилился центральным защитником

Фото - ФК Олександрія

Новина українською

Один из лидеров УПЛ усилился центральным защитником, который полгода был без клуба.

"Александрия" объявила о подписании 22-летнего защитника Антона Боля. Клуб представил новичка видео.

Антон Боль – воспитанник житомирского футбола. Играл за киевское "Динамо", в котором провёл 10 матчей и забил один гол.

В 2023 году защитник на правах годичной аренды выступал за луганскую "Зарю", в которой сыграл в 12-ти матчах.

1 августа футболист стал свободным агентом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в "Александрию" уже пришли левый вингер Теди Кара, полузащитник Владимир Шепелев и левый защитник Тео Ндика.

По теме
yellow-arrow
Три защитника и полузащитник и полузащитник. Ингулец представил молодых новичков команды
yellow-arrow
“Ждали?! Он уже приехал!”: Шахтер анонсировал новый трансфер – ВИДЕО
yellow-arrow
Обменялись футболистами. Защитник Металлиста 1925 перешёл в клуб-середняк УПЛ
ФК Александрия Антон Боль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Олександрія
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости