Полгода был без клуба. Один из лидеров УПЛ усилился центральным защитником

Один из лидеров УПЛ усилился центральным защитником, который полгода был без клуба.

"Александрия" объявила о подписании 22-летнего защитника Антона Боля. Клуб представил новичка видео.

Антон Боль – воспитанник житомирского футбола. Играл за киевское "Динамо", в котором провёл 10 матчей и забил один гол.

В 2023 году защитник на правах годичной аренды выступал за луганскую "Зарю", в которой сыграл в 12-ти матчах.

1 августа футболист стал свободным агентом.

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Напомним, что в "Александрию" уже пришли левый вингер Теди Кара, полузащитник Владимир Шепелев и левый защитник Тео Ндика.