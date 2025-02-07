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“Ждали?! Он уже приехал!”: Шахтер анонсировал новый трансфер – ВИДЕО

Премьер-лига

С ноткой интриги

“Ждали?! Он уже приехал!”: Шахтер анонсировал новый трансфер – ВИДЕО

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в своих соцсетях анонсировал новый зимний трансфер. Клуб сделал это интригующим видео.

В ролик в гостиницу команды приезжает микроавтобус с футболистом в середине. Игрок вышел из авто, однако его лицо было прикрыто эмблемой клуба.

Ранее СМИ сообщали, что "Шахтер" договорился с "Флуминенсе" о 18-летнем нападающем Кауа Элиасе. Вместе с бонусами сумма трансфера может достигнуть 20 миллионов евро. На эту неделю был запланирован медосмотр футболиста.

Кроме этого, в контракте предусмотрены 10% “Флуминенсе” с суммы перепродажи форварда. Само же соглашение будет заключено до 2030 года.

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Источник:
Шахтар у X
Опубликовал: Максим Кучер
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