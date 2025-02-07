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“Ждали?! Он уже приехал!”: Шахтер анонсировал новый трансфер – ВИДЕО
С ноткой интриги
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Донецкий "Шахтер" в своих соцсетях анонсировал новый зимний трансфер. Клуб сделал это интригующим видео.
В ролик в гостиницу команды приезжает микроавтобус с футболистом в середине. Игрок вышел из авто, однако его лицо было прикрыто эмблемой клуба.
Чекали?! ???? Він уже приїхав!#Shakhtar pic.twitter.com/uD45oZzv4E— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 7, 2025
Ранее СМИ сообщали, что "Шахтер" договорился с "Флуминенсе" о 18-летнем нападающем Кауа Элиасе. Вместе с бонусами сумма трансфера может достигнуть 20 миллионов евро. На эту неделю был запланирован медосмотр футболиста.
Кроме этого, в контракте предусмотрены 10% “Флуминенсе” с суммы перепродажи форварда. Само же соглашение будет заключено до 2030 года.
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