Три защитника и полузащитник и полузащитник. Ингулец представил молодых новичков команды

"Ингулец" представил молодых новичков команды.

К клубу из Кировоградской области присоединились 4 новых игрока. Три защитника и один полузащитник.

Александр Жовтенко (2005 г.р.) - защитник. Выступал за "Динамо" U-14/15, "Чемпион" U16/17, "Партизан" Кодра и ФСК "Мариуполь".

Андрей Меленчук (2003 г.р.) - защитник. Играл за "ДЮСШ-11" (Одесса), "Металлург U17" (Запорожье), "Заря U19", "Черноморец U19", "Нива Винница" и "Реал Фарма".

Александр Дыхтярюк (2003 г.р.) - защитник. Был в "Днепре U17", "Рух U19", "ФК Минай U19", "Черноморец U19" и "Кремень".

Виталий Фарасеенко (2003 г.р.) - полузащитник. Выступал за "Шахтер U14", "Черноморец U15", "ДЮСШ-11" (Одесса), "Мункач" (Мукачево), "Буковина" (Черновцы).

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"Ингулец" первую часть сезона завершил на 16-м месте с 9-ю набранными баллами и игрой в запасе.