Волошин: Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин поделился впечатлениями от подписания нового долгосрочного контракта с киевским клубом.

- Конечно, я очень счастлив, что продлил контракт с "Динамо". Хочу приносить больше побед, забивать больше голов, дарить радость болельщикам.

– Насколько сильно вам хотелось продлить контракт, чтобы остаться в "Динамо" надолго?

– Просто вообще хотел подписать контракт и все.

– Вы уже забивали в юношеском первенстве Украины, квалификации Лиги чемпионов. На этом не планируете останавливаться? Какова ваша следующая цель, какой титул хотелось бы выиграть?

– Лигу чемпионов, пожалуй.

- В этом сезоне у "Динамо" остаются выступления в чемпионате Украины и Кубке…

- Конечно, хочу победить в чемпионате и Кубке.

– Что хотите пожелать болельщикам после подписания контракта?

– Хочется, чтобы они нас больше поддерживали. Мы стараемся делать все возможное для побед.

– Кому первому вы сказали о том, что будете подписывать контракт?

– Первыми узнали родители, я сразу им сказал. Конечно, они счастливы.