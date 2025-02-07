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Волошин: Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов

Премьер-лига

Вингер Динамо подписал новый контракт с киевским клубом

Волошин: Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Назар Волошин поделился впечатлениями от подписания нового долгосрочного контракта с киевским клубом.

- Конечно, я очень счастлив, что продлил контракт с "Динамо". Хочу приносить больше побед, забивать больше голов, дарить радость болельщикам.

– Насколько сильно вам хотелось продлить контракт, чтобы остаться в "Динамо" надолго?

– Просто вообще хотел подписать контракт и все.

– Вы уже забивали в юношеском первенстве Украины, квалификации Лиги чемпионов. На этом не планируете останавливаться? Какова ваша следующая цель, какой титул хотелось бы выиграть?

– Лигу чемпионов, пожалуй.

- В этом сезоне у "Динамо" остаются выступления в чемпионате Украины и Кубке…

- Конечно, хочу победить в чемпионате и Кубке.

– Что хотите пожелать болельщикам после подписания контракта?

– Хочется, чтобы они нас больше поддерживали. Мы стараемся делать все возможное для побед.

– Кому первому вы сказали о том, что будете подписывать контракт?

– Первыми узнали родители, я сразу им сказал. Конечно, они счастливы.

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Динамо (Киев) Назар Волошин
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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