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Волошин: Хотелось бы выиграть Лигу чемпионов
Вингер Динамо подписал новый контракт с киевским клубом
fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Назар Волошин поделился впечатлениями от
- Конечно, я очень счастлив, что продлил контракт с "Динамо". Хочу приносить больше побед, забивать больше голов, дарить радость болельщикам.
– Насколько сильно вам хотелось продлить контракт, чтобы остаться в "Динамо" надолго?
– Просто вообще хотел подписать контракт и все.
– Вы уже забивали в юношеском первенстве Украины, квалификации Лиги чемпионов. На этом не планируете останавливаться? Какова ваша следующая цель, какой титул хотелось бы выиграть?
– Лигу чемпионов, пожалуй.
- В этом сезоне у "Динамо" остаются выступления в чемпионате Украины и Кубке…
- Конечно, хочу победить в чемпионате и Кубке.
– Что хотите пожелать болельщикам после подписания контракта?
– Хочется, чтобы они нас больше поддерживали. Мы стараемся делать все возможное для побед.
– Кому первому вы сказали о том, что будете подписывать контракт?
– Первыми узнали родители, я сразу им сказал. Конечно, они счастливы.
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