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"Конечно, фамилия играет какую-то роль", - экс-вратарь Динамо высказался о сыне Суркиса
fcdynamo.com
18-летний экс-вратарь "Динамо" Ярослав Троицкий высказался о действующем голкипере киевской команды U-19 Вячеславе Суркисе, который является сыном Григория Суркиса.
– На то время, когда мы были в "Динамо", я бы не сказал, что Слава был на каком-то очень высоком уровне, но со временем он спрогрессировал. Я не видел его пять лет, но думаю, что сейчас он соответствует тому уровню, на котором находится.
– То есть в "Динамо" он играет не из-за фамилии?
– Конечно, это играет какую-то роль. Но он работает над собой и думаю, что сейчас находится на высоком уровне.
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