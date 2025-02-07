"Конечно, фамилия играет какую-то роль", - экс-вратарь Динамо высказался о сыне Суркиса

18-летний экс-вратарь "Динамо" Ярослав Троицкий высказался о действующем голкипере киевской команды U-19 Вячеславе Суркисе, который является сыном Григория Суркиса.

Читайте также Как Игорь Суркис забил на тренировке Динамо гол в ворота Вячеслава Суркиса. ВИДЕО

– На то время, когда мы были в "Динамо", я бы не сказал, что Слава был на каком-то очень высоком уровне, но со временем он спрогрессировал. Я не видел его пять лет, но думаю, что сейчас он соответствует тому уровню, на котором находится.

– То есть в "Динамо" он играет не из-за фамилии?

– Конечно, это играет какую-то роль. Но он работает над собой и думаю, что сейчас находится на высоком уровне.