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Ингулец будет сотрудничать с клубом из Львова

Премьер-лига

Юношеская команда Ингульца будет играть во Львове

Ингулец будет сотрудничать с клубом из Львова

ФК Ингулец

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Юношеская команда "Ингульца" (U-19) домашние поединки во второй части сезона будет проводить не в Петрово, а на львовском стадионе "Сокол".

По данным Sport.ua, это стало возможным после подписания договора о сотрудничестве между "Ингульцом" и ФК "Львов", воспитанники которого и будут представлять в УПЛ команду из Кировоградской области.

Тренировать "Ингулец" (U-19) будут специалисты из Львова Игорь Илькив и Михаил Луцишин – известные в прошлом футболисты.

Сейчас "Ингулец" (U-19) выступает во Львове в традиционном турнире, посвященном памяти заслуженного тренера Украины Эрнеста Юста, где на старте уступил второлиговому "Руху-2" – 0:3.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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