Ингулец будет сотрудничать с клубом из Львова

Юношеская команда " Ингульца " (U-19) домашние поединки во второй части сезона будет проводить не в Петрово, а на львовском стадионе "Сокол".

По данным Sport.ua, это стало возможным после подписания договора о сотрудничестве между "Ингульцом" и ФК "Львов", воспитанники которого и будут представлять в УПЛ команду из Кировоградской области.

Тренировать "Ингулец" (U-19) будут специалисты из Львова Игорь Илькив и Михаил Луцишин – известные в прошлом футболисты.

Сейчас "Ингулец" (U-19) выступает во Львове в традиционном турнире, посвященном памяти заслуженного тренера Украины Эрнеста Юста, где на старте уступил второлиговому "Руху-2" – 0:3.