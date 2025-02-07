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Ингулец будет сотрудничать с клубом из Львова
Юношеская команда Ингульца будет играть во Львове
ФК Ингулец
Юношеская команда "
По данным Sport.ua, это стало возможным после подписания договора о сотрудничестве между "Ингульцом" и ФК "Львов", воспитанники которого и будут представлять в УПЛ команду из Кировоградской области.
Тренировать "Ингулец" (U-19) будут специалисты из Львова Игорь Илькив и Михаил Луцишин – известные в прошлом футболисты.
Сейчас "Ингулец" (U-19) выступает во Львове в традиционном турнире, посвященном памяти заслуженного тренера Украины Эрнеста Юста, где на старте уступил второлиговому "Руху-2" – 0:3.
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