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Экс-кипер Шахтера: Меня в 12 лет "попросили" из Динамо из-за проблем со зрением
Ярослав Троицкий побывал в академиях и Динамо и Шахтера
ГКС Катовице
18-летний украинский вратарь польского ГКС "Катовице" Ярослав Троицкий рассказал, почему в возрасте 12 лет он сменил академию киевского "Динамо" на донецкого "Шахтера".
"В то время мне было 12 лет, и у меня на медицинском осмотре заметили проблему со зрением. Тренеры начали так относиться, были к этому вопросы... Можно сказать, из-за этого меня из "Динамо" "попросили". Хотя играть это мне никак не мешало. Всего я пробыл в академии киевского клуба где-то семь месяцев.
После этого я пошел на открытый просмотр в "Шахтер" и попал в их академию в 2019 году. А проблему со зрением к тому времени ликвидировали", - сказал Троицкий.
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