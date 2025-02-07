Экс-кипер Шахтера: Меня в 12 лет "попросили" из Динамо из-за проблем со зрением

18-летний украинский вратарь польского ГКС "Катовице" Ярослав Троицкий рассказал, почему в возрасте 12 лет он сменил академию киевского "Динамо" на донецкого "Шахтера".

"В то время мне было 12 лет, и у меня на медицинском осмотре заметили проблему со зрением. Тренеры начали так относиться, были к этому вопросы... Можно сказать, из-за этого меня из "Динамо" "попросили". Хотя играть это мне никак не мешало. Всего я пробыл в академии киевского клуба где-то семь месяцев.

После этого я пошел на открытый просмотр в "Шахтер" и попал в их академию в 2019 году. А проблему со зрением к тому времени ликвидировали", - сказал Троицкий.