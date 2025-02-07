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Аутсайдер УПЛ в спарринге обыграл лидера Первой лиги Чехии
Хотя игра вышла не очень интересной
fc.obolon.ua
В пятницу, 7 февраля, "
Игра получилась не самой интересной и закончилась минимальной победой киевлян со счетом 1:0, причем единственный гол на 80-й минуте с пенальти забил Суханов.
"Оболонь" (Киев, Украина) – "Фастав" (Злин, Чехия) 1:0
Гол: Суханов 80 (пен.)
Стартовый состав Оболони: Федоривский, Карась, Дубко, Осман, Стасюк, Мороз, Суханов, Черненко, Груша, Ильин, Теслюк
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