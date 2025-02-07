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Аутсайдер УПЛ в спарринге обыграл лидера Первой лиги Чехии

Премьер-лига

Хотя игра вышла не очень интересной

Аутсайдер УПЛ в спарринге обыграл лидера Первой лиги Чехии

fc.obolon.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 7 февраля, "Оболонь" провела свой очередной спарринг на сборах в Турции. Соперником киевской команды был чешский "Фастав Злин" который лидирует в местной Первой лиге.

Игра получилась не самой интересной и закончилась минимальной победой киевлян со счетом 1:0, причем единственный гол на 80-й минуте с пенальти забил Суханов.

"Оболонь" (Киев, Украина) – "Фастав" (Злин, Чехия) 1:0

Гол: Суханов 80 (пен.)

Стартовый состав Оболони: Федоривский, Карась, Дубко, Осман, Стасюк, Мороз, Суханов, Черненко, Груша, Ильин, Теслюк

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