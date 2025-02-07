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Безус - о Судакове: Надеемся, что он станет нашим Иньестой

Премьер-лига

Бывший футболист Днепра и Динамо похвалил молодого хавбека Шахтера

Безус - о Судакове: Надеемся, что он станет нашим Иньестой

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник кипрской "Омонии" Роман Безус оценил игру Георгия Судакова за донецкий "Шахтер" и его перспективы.

"Будет интересно посмотреть за ним в Европе, если он сможет перейти в какой-то другой клуб. Судаков умеет работать с мячом и без него. У него есть хорошие перспективы, об этом все говорят. Но посмотрим, что будет дальше. Иногда очень нелегко сделать следующий шаг в карьере. Все зависит от того, что от него будут требовать, насколько он будет выполнять требования тренера".

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"Как по мне, между Георгием Судаковым и Андресом Иньестой есть сходство, не только в росте, но и в стиле игры. Иньеста в какой-то период почти год не забивал и не отдавал ассисты, но он играл в каждом матче и работал на команду. Надеемся, что Судаков станет нашим Иньестой", — добавил Безус.

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Отметим, что ранее появлялась информация о том, что один из итальянских грандов претендует на Георгия Судакова следующим летом. Этот клуб готовится потратить около 150 миллионов евро на трансферы в следующее столетие.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Андрей Журба
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07.02.2025 в 20:13
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