Безус - о Судакове: Надеемся, что он станет нашим Иньестой

Полузащитник кипрской "Омонии" Роман Безус оценил игру Георгия Судакова за донецкий "Шахтер" и его перспективы.

"Будет интересно посмотреть за ним в Европе, если он сможет перейти в какой-то другой клуб. Судаков умеет работать с мячом и без него. У него есть хорошие перспективы, об этом все говорят. Но посмотрим, что будет дальше. Иногда очень нелегко сделать следующий шаг в карьере. Все зависит от того, что от него будут требовать, насколько он будет выполнять требования тренера".

"Как по мне, между Георгием Судаковым и Андресом Иньестой есть сходство, не только в росте, но и в стиле игры. Иньеста в какой-то период почти год не забивал и не отдавал ассисты, но он играл в каждом матче и работал на команду. Надеемся, что Судаков станет нашим Иньестой", — добавил Безус.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что ранее появлялась информация о том, что один из итальянских грандов претендует на Георгия Судакова следующим летом. Этот клуб готовится потратить около 150 миллионов евро на трансферы в следующее столетие.