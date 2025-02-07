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"Нападающий или защитник?" Шахтер продолжает интриговать новичком

Премьер-лига
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"Нападающий или защитник?" Шахтер продолжает интриговать новичком

Foto: WITTERS

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" в своих соцсетях продолжает интриговать подписанием новичка.

Утром 7 января клуб опубликовал видео, в котором в гостиницу команды приезжает микроавтобус с футболистом в середине. Игрок вышел из авто, однако его лицо было прикрыто эмблемой клуба.

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Вечером того же дня "горняки" добавили интриги:

"Нападающий или защитник?" – говорится в сообщении клубного телеграм-канала.

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