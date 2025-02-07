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"Нападающий или защитник?" Шахтер продолжает интриговать новичком
Ждем...
Foto: WITTERS
Донецкий "Шахтер" в своих соцсетях продолжает интриговать подписанием новичка.
Утром 7 января
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Вечером того же дня "горняки" добавили интриги:
"Нападающий или защитник?" – говорится в сообщении клубного телеграм-канала.
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