ТМ. Карпаты перед Полесьем отгрузили шесть голов грузинской команде

В пятницу, 7 февраля, " Карпаты " провели свой пятый спарринг на турецких сборах. Соперником команды Лупашко было "Динамо" Батуми.

Первый тайм прошел в относительно равной борьбе и закончился со счетом 2:1 в пользу львовян. А вот вторая половина матча прошла при полном доминировании "Карпат", которые добавили еще 4 "сухих" гола.

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Итоговый счет – 6:1. Стоить отметить дубли Краснопира и Костенко с пенальти, а также появление после травмы Булезы, который вышел на последние 15 минут поединка.

Следующий спарринг "львы" проведут 12 февраля против житомирского "Полесья". Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

"Карпаты" – "Динамо" (Батуми) 6:1

Голы: Краснопир, 5, 49, Шах, 23, Костенко (с пенальти), 59, 80, Танда, 85 – Джапаридзе, 21.

"Карпаты": Кемкин (Домчак, 81), Стецьков (Булеза, 75), Жан Педрозу (Костенко, 46), Бабогло (Киричок, 71), Сыч (Полегенько, 60), Альварес (Танда, 60), Мирошниченко (8) Подлепенец, 46), Шах (Резник, 75), Краснопир (Чабан, 60).