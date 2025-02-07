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ТМ. Карпаты перед Полесьем отгрузили шесть голов грузинской команде
В следующем спарринге Карпаты сыграют с Полесьем
fckarpaty.org.ua
В пятницу, 7 февраля, "
Первый тайм прошел в относительно равной борьбе и закончился со счетом 2:1 в пользу львовян. А вот вторая половина матча прошла при полном доминировании "Карпат", которые добавили еще 4 "сухих" гола.
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Итоговый счет – 6:1. Стоить отметить дубли Краснопира и Костенко с пенальти, а также появление после травмы Булезы, который вышел на последние 15 минут поединка.
Следующий спарринг "львы" проведут 12 февраля против житомирского "Полесья". Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.
"Карпаты" – "Динамо" (Батуми) 6:1
Голы: Краснопир, 5, 49, Шах, 23, Костенко (с пенальти), 59, 80, Танда, 85 – Джапаридзе, 21.
"Карпаты": Кемкин (Домчак, 81), Стецьков (Булеза, 75), Жан Педрозу (Костенко, 46), Бабогло (Киричок, 71), Сыч (Полегенько, 60), Альварес (Танда, 60), Мирошниченко (8) Подлепенец, 46), Шах (Резник, 75), Краснопир (Чабан, 60).
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