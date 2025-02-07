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Шахтер объявил о подписании 19-летнего центрбека из Боливии
Диего Арройо - игрок Шахтера
shakhtar.com
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Соглашение с боливийским защитником заключено на 5 лет - до 31 декабря 2029 года.
Диего Арройо – воспитанник футбольной академии "Тауичи Агилера". В июле 2023 года перешел в самый титулованный клуб Боливии "Боливара" (Ла-Пас). В сезоне-2023/24 играл на правах аренды в молодежке бразильского клуба "Баия" U20.
За главную команду "Боливара" дебютировал 26 сентября 2024 года. Чемпион Боливии (2024).
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