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Шахтер объявил о подписании 19-летнего центрбека из Боливии

Премьер-лига

Диего Арройо - игрок Шахтера

Шахтер объявил о подписании 19-летнего центрбека из Боливии

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил о подписании контракта с 19-летним боливийским центральным защитником Диего Арройо, который перешел из боливийского "Боливара".

Соглашение с боливийским защитником заключено на 5 лет - до 31 декабря 2029 года.

Диего Арройо – воспитанник футбольной академии "Тауичи Агилера". В июле 2023 года перешел в самый титулованный клуб Боливии "Боливара" (Ла-Пас). В сезоне-2023/24 играл на правах аренды в молодежке бразильского клуба "Баия" U20.

За главную команду "Боливара" дебютировал 26 сентября 2024 года. Чемпион Боливии (2024).

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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