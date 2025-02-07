Шахтер объявил о подписании 19-летнего центрбека из Боливии

" Шахтер " объявил о подписании контракта с 19-летним боливийским центральным защитником Диего Арройо, который перешел из боливийского "Боливара".

Соглашение с боливийским защитником заключено на 5 лет - до 31 декабря 2029 года.

Диего Арройо – воспитанник футбольной академии "Тауичи Агилера". В июле 2023 года перешел в самый титулованный клуб Боливии "Боливара" (Ла-Пас). В сезоне-2023/24 играл на правах аренды в молодежке бразильского клуба "Баия" U20.

За главную команду "Боливара" дебютировал 26 сентября 2024 года. Чемпион Боливии (2024).