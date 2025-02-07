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Болгарский клуб сохраняет интерес к хавбеку Динамо
ЦСКА летом вернется к вопросу Цитаишвили
Getty Images/Global Images Ukraine
Болгарский ЦСКА не отказался от идеи подписать полузащитника "
Болгарский клуб вел переговоры с киевским по игроку этой зимой, но стороны не смогли договориться.
Тем не менее, по данным источника, ЦСКА планирует вернуться к вопросу по Цитаишвили в летнее трансферное окно. У игрока летом останется год по контракту с киевлянами, что, по мнению болгарского клубу, поможет договориться о трансфере.
Грузин стал игроком "Гранады" летом, подписав арендное соглашение на сезон. В его активе 24 матча с 2 голами и 2 ассистами. Соглашение игрока с "Динамо" завершится в середине 2026 года.
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