Болгарский клуб сохраняет интерес к хавбеку Динамо

Болгарский ЦСКА не отказался от идеи подписать полузащитника " Динамо " Георгия Цитаишвили, который сейчас на правах аренды выступает в "Гранаде". Об этом сообщает болгарское издание Temasport.

Болгарский клуб вел переговоры с киевским по игроку этой зимой, но стороны не смогли договориться.

Тем не менее, по данным источника, ЦСКА планирует вернуться к вопросу по Цитаишвили в летнее трансферное окно. У игрока летом останется год по контракту с киевлянами, что, по мнению болгарского клубу, поможет договориться о трансфере.

Грузин стал игроком "Гранады" летом, подписав арендное соглашение на сезон. В его активе 24 матча с 2 голами и 2 ассистами. Соглашение игрока с "Динамо" завершится в середине 2026 года.