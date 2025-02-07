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Болгарский клуб сохраняет интерес к хавбеку Динамо

Премьер-лига
Обновлено

ЦСКА летом вернется к вопросу Цитаишвили

Болгарский клуб сохраняет интерес к хавбеку Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болгарский ЦСКА не отказался от идеи подписать полузащитника "Динамо" Георгия Цитаишвили, который сейчас на правах аренды выступает в "Гранаде". Об этом сообщает болгарское издание Temasport.

Болгарский клуб вел переговоры с киевским по игроку этой зимой, но стороны не смогли договориться.

Тем не менее, по данным источника, ЦСКА планирует вернуться к вопросу по Цитаишвили в летнее трансферное окно. У игрока летом останется год по контракту с киевлянами, что, по мнению болгарского клубу, поможет договориться о трансфере.

Грузин стал игроком "Гранады" летом, подписав арендное соглашение на сезон. В его активе 24 матча с 2 голами и 2 ассистами. Соглашение игрока с "Динамо" завершится в середине 2026 года.

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ЦСКА (София) Динамо (Киев) Гранада Георгий Цитаишвили
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Источник:
Temasport
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
07.02.2025 в 21:25
Сегунда, турнір явно вищої якості, ніж чемпіонат Болгарії. Рівень зп, там теж вищий. Жора таки чемпіон світу в складі збірної України, грав в 1/8 ЧЄ в складі збірної Грузії. Нашо йому та Болгарія
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Комментарии 2
жека-киев (биг виладж)
07.02.2025 в 21:25
Сегунда, турнір явно вищої якості, ніж чемпіонат Болгарії. Рівень зп, там теж вищий. Жора таки чемпіон світу в складі збірної України, грав в 1/8 ЧЄ в складі збірної Грузії. Нашо йому та Болгарія
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djumba (Мелитополь)
07.02.2025 в 21:38
Та оренда до кінця сезону... Не факт, що в новому сезоні він буде потрібен Гранаді...
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