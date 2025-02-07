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До миллиона не дотянули. Известно, сколько Шахтер заплатил за 19-летнего защитника

Премьер-лига
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Усиление в центр обороны для горняков

До миллиона не дотянули. Известно, сколько Шахтер заплатил за 19-летнего защитника

shakhtar.com

Новина українською

В пятницу, 7 февраля, "Шахтер" объявил о подписании 19-летнего центрбека "Боливара" Диего Арройо, который подписал контракт до конца 2029 года.

Финансовые условия сделки клубы не оглашали, но по данным Transfermarkt, "горняки" заплатили за игрока 950 тысяч евро. При э том сам игрок оценивается сайтом в 25 тысяч евро.

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Диего Арройо – воспитанник футбольной академии "Тауичи Агилера". В июле 2023 года перешел в самый титулованный клуб Боливии "Боливар" (Ла-Пас). В сезоне-2023/24 играл на правах аренды в молодежке бразильского клуба "Баия" U20.

За главную команду "Боливара" дебютировал 26 сентября 2024 года. Чемпион Боливии (2024).

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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