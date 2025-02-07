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Пропустили пять голов. Кривбасс на сборах разгромно проиграл одному из лидеров чемпионата Дании
Внезапно
fckryvbas.com
В пятницу, 7 февраля, "
Юрий Вернидуб предоставил игровую практику практически всем футболистам. Сегодня первый состав отыграл 60 минут, а второй – 30.
Матч начался провально для криворожцев, которые пропустили уже 3 гола к 17-й минуте матча.
После перерыва "Кривбасс", казалось, перехватил инициативу, но забивать снова продолжали датчане – еще два гола влетели в ворота криворожской команды.
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Позже Конате один гол отквитал, но вряд ли это стало большим утешением. 1:5, крупное поражение "Кривбасса".
Следующий спарринг "Кривбасс" сыграет уже в это воскресенье, 9 февраля, против эстонской "Левадии".
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