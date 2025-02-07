Пропустили пять голов. Кривбасс на сборах разгромно проиграл одному из лидеров чемпионата Дании

В пятницу, 7 февраля, " Кривбасс " сыграл свой 5-й спарринг на сборах в Испании. Соперником команды Вернидуба был ФК "Раннерс", который сейчас идет на 3-м месте в чемпионате Дании.

Юрий Вернидуб предоставил игровую практику практически всем футболистам. Сегодня первый состав отыграл 60 минут, а второй – 30.

Матч начался провально для криворожцев, которые пропустили уже 3 гола к 17-й минуте матча.

После перерыва "Кривбасс", казалось, перехватил инициативу, но забивать снова продолжали датчане – еще два гола влетели в ворота криворожской команды.

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Позже Конате один гол отквитал, но вряд ли это стало большим утешением. 1:5, крупное поражение "Кривбасса".

Следующий спарринг "Кривбасс" сыграет уже в это воскресенье, 9 февраля, против эстонской "Левадии".

"Раннерс" (Раннерс, Дания ) – "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) 5:1

Голы: Йонас Болкан Нордли, 3 (1:0). Йонас Болкан Нордли, 8 (2:0). Мохаммед Туре, 17 (3:0). Матиас Греве, 77 (4:0). Стивен Одей, 87 (5:0). Бакари Конате (Максим Задерака, угловой), 89 (5:1)