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Кожушко: Кривбасс уже вышел на неплохой уровень физической подготовки

Премьер-лига
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Форвард Кривбасса о том, как проходят сборы

Кожушко: Кривбасс уже вышел на неплохой уровень физической подготовки

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко высказался о победе украинской команды в спарринге с шведским "Эребру" (2:1), в котором он оформил дубль.

- Олег, поздравляем с дублем. Игра удалась?

– Спасибо. Был хороший спарринг, мне очень понравился наш соперник, игравший в футбол через паса. Мы продемонстрировали хорошую игру, было много борьбы. Я считаю, что этот спарринг принес нам много пользы.

– Команда поздравила как-то по-особому?

- Ничего особенного, потому что это сборы. Главное, забивать в чемпионате. В целом рад, что смог дважды отличиться.

– Пенальти пробивал наш новичок Мендоса, но не забил. Почему пробивал именно он?

– Юрий Николаевич всегда расписывает перед каждой игрой, кто будет бить пенальти. Это тренерское решение. Ничего, у него все еще впереди.

– Как себя чувствуешь физически на сборах?

– Мы уже вышли на неплохой уровень физической подготовки. Посему играя 60 минут на поле, чувствуешь себя довольно неплохо. Еще есть время до начала чемпионата, поэтому я думаю, что мы будем в хорошей форме.

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Кривбасс (Кривой Рог) Олег Кожушко
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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