"Не вижу больших проблем": журналист объяснил, почему результаты Руха существенно не ухудшатся

Сергей Тищенко рассказал, что сейчас происходит в расположении "Руха".

"Рух" потерял четырех ведущих футболистов, будет сложно весной, нужна перестройка. Судя по тому, что происходит на сборах, Пономарев наигрывает схему в три центральных защитника. Нужно усиливать атаку, натренировать новые ходы. В общем, я не вижу больших проблем для “Руха”, поскольку там главная движущая сила – главный тренер”.

“Пономареву нужно время и талантливые игроки. Тогда он очень быстро сделает новую команду, которая будет не слабее той, что была в прошлом сезоне или осенью. Построение конкурентоспособной команды, не вылететь и развитие футболистов – по таким принципам "Рух" будет проводить ближайшие год-полтора", – заявил журналист в эфире ютуб-канала "ТаТоТаке".

После 17 туров УПЛ львовская команда занимает седьмую позицию (23 очка).