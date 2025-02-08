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"Не вижу больших проблем": журналист объяснил, почему результаты Руха существенно не ухудшатся

Премьер-лига
Обновлено

Некоторое время и команда снова будет крепкой боевой единицей

"Не вижу больших проблем": журналист объяснил, почему результаты Руха существенно не ухудшатся

Фото: Рух

Новина українською

Сергей Тищенко рассказал, что сейчас происходит в расположении "Руха".

"Рух" потерял четырех ведущих футболистов, будет сложно весной, нужна перестройка. Судя по тому, что происходит на сборах, Пономарев наигрывает схему в три центральных защитника. Нужно усиливать атаку, натренировать новые ходы. В общем, я не вижу больших проблем для “Руха”, поскольку там главная движущая сила – главный тренер”.

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“Пономареву нужно время и талантливые игроки. Тогда он очень быстро сделает новую команду, которая будет не слабее той, что была в прошлом сезоне или осенью. Построение конкурентоспособной команды, не вылететь и развитие футболистов – по таким принципам "Рух" будет проводить ближайшие год-полтора", – заявил журналист в эфире ютуб-канала "ТаТоТаке".

После 17 туров УПЛ львовская команда занимает седьмую позицию (23 очка).

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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