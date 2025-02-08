Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ассистент Йовичевича: С Днепром-1 реально могли бы бороться с Динамо за первое место
Удалось выиграть чемпионство уже с другим клубом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Юрий Беньо вспомнил, как их тренерский штаб перешел из "Днепра-1" в "Шахтер".
“Мы до последнего работали на команду, все произошло быстро, где-то через две недели, нужно было быстро принимать решения. Это были непростые размышления, мы видели, какая ситуация в "Шахтере", понимали, что "Динамо" сохранило почти весь состав, кроме Карлоса де Пены и Кендзеры, поэтому они будут фаворитами в борьбе за чемпионство".
"Мы понимали, что с "Днепром-1" реально могли бы бороться с "Динамо" за первое место, ведь даже могли сохранить 2-3 легионеров, но Игорь принял решение возглавить "Шахтер". "Днепр-1" тогда подал иск по этому поводу. Прошло 2,5 года и суд постановил, что Йовичевич оказался прав в той ситуации”, – заявил ассистент.
Напомним, что хорват в сезоне 2022/23 привел "горняков" к первому месту в УПЛ.
Популярное сейчас
- Экс-кипер Шахтера: Меня в 12 лет "попросили" из Динамо из-за проблем со зрением
- Выйти в группу все тяжелее. Сколько украинских команд и на каких этапах стартуют в еврокубковом сезоне-2025/2026
- Что там с Мудриком? Челси обновил заявку на весеннюю часть Лиги конференций
- "Это не имеет смысла и неправильно", - Григорчук рассказал, почему не приглашает в ЛНЗ игроков Черноморца
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Снова вместе: капитан сборной Испании восстановил отношения с бывшей женой после развода