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Ассистент Йовичевича: С Днепром-1 реально могли бы бороться с Динамо за первое место

Премьер-лига

Удалось выиграть чемпионство уже с другим клубом

Ассистент Йовичевича: С Днепром-1 реально могли бы бороться с Динамо за первое место

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Юрий Беньо вспомнил, как их тренерский штаб перешел из "Днепра-1" в "Шахтер".

“Мы до последнего работали на команду, все произошло быстро, где-то через две недели, нужно было быстро принимать решения. Это были непростые размышления, мы видели, какая ситуация в "Шахтере", понимали, что "Динамо" сохранило почти весь состав, кроме Карлоса де Пены и Кендзеры, поэтому они будут фаворитами в борьбе за чемпионство".

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"Мы понимали, что с "Днепром-1" реально могли бы бороться с "Динамо" за первое место, ведь даже могли сохранить 2-3 легионеров, но Игорь принял решение возглавить "Шахтер". "Днепр-1" тогда подал иск по этому поводу. Прошло 2,5 года и суд постановил, что Йовичевич оказался прав в той ситуации”, – заявил ассистент.

Напомним, что хорват в сезоне 2022/23 привел "горняков" к первому месту в УПЛ.

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Игор Йовичевич Динамо (Киев) Юрий Беньо Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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