Ассистент Йовичевича: С Днепром-1 реально могли бы бороться с Динамо за первое место

Юрий Беньо вспомнил, как их тренерский штаб перешел из "Днепра-1" в "Шахтер".

“Мы до последнего работали на команду, все произошло быстро, где-то через две недели, нужно было быстро принимать решения. Это были непростые размышления, мы видели, какая ситуация в "Шахтере", понимали, что "Динамо" сохранило почти весь состав, кроме Карлоса де Пены и Кендзеры, поэтому они будут фаворитами в борьбе за чемпионство".

"Мы понимали, что с "Днепром-1" реально могли бы бороться с "Динамо" за первое место, ведь даже могли сохранить 2-3 легионеров, но Игорь принял решение возглавить "Шахтер". "Днепр-1" тогда подал иск по этому поводу. Прошло 2,5 года и суд постановил, что Йовичевич оказался прав в той ситуации”, – заявил ассистент.

Напомним, что хорват в сезоне 2022/23 привел "горняков" к первому месту в УПЛ.