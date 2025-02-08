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"Они играли в 5-3-2, но мы справились с ними". Игрок Кривбаса - об игре против Эребру

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Также упомянул об адаптации

"Они играли в 5-3-2, но мы справились с ними". Игрок Кривбаса - об игре против Эребру

Фото - ФК Кривбас

Новина українською

В четверг, 6 февраля, "Кривбасс" сыграл уже 4-й матч на испанских сборах. На этот раз криворожская команда противостояла шведскому "Эребру", игра завершилась победой украинской команды со счетом 1:2.

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Полузащитник "Кривбасса" Александр Каменский поделился эмоциями относительно победы в четвертом контрольном матче.

Была тяжелая игра. Что касается соперника, то это хорошая команда, которая неплохо играет в пас и владеет мячом. Они играли в 5-3-2, но мы справились с ними.

Во втором тайме не хватало завершающего удара. С чем это связано, по твоему мнению?

Все зависит индивидуально от игрока, который владеет мячом и который принимает решения. В любом случае будем работать над этим.

Ты проходишь сборы с главной командой. Как твоя адаптация?

Адаптация проходит хорошо. Я со всеми хорошо общаюсь, они помогают мне на поле, если делаю ошибки. Атмосфера замечательная. Одним словом, "Кривбасс" - это Мы!

Тренеры часто проводят с тобой индивидуальные беседы. На чем делают акцент?

Разговариваем о правильных действиях на моей позиции - правого\левого вингера. Анализируем правильные открывания и взаимодействие с игроками в атаке.

Сборы потихоньку подходят к завершению. Как оценишь свою форму на данный момент?

Я чувствую себя неплохо. Ноги все больше приходят в тонус. Набираю хорошую игровую форму.

Напомним, 9 февраля "Кривбасс" сыграет против эстонской "Левадии".

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Источник:
fckryvbas
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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