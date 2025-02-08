Продолжит сотрудничество. Защитник Динамо подписал новый контракт с клубом

Защитник одного из лидеров УПЛ подписал новый контракт с клубом

"Динамо" сообщило, что 26-летний защитник Владислав Дубинчак заключил новый контракт.

Новое соглашение действует до 30 июня 2028 года

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В этом сезоне Владислав Дубинчак сыграл 20 матчей за киевское "Динамо" во всех турнирах. На его счету одна голевая передача и пять желтых карточек.

Прошлый контракт действовал до конца текущего сезона.

Напомним, что 7 февраля новый контракт подписал полузащитник "Динамо" Назар Волошин.