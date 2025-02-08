Главный тренер Оболони - об учебно-тренировочных сборах в Турции: Я очень доволен действиями игроков

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал учебно-тренировочные сборы в Турции, а именно последний матч "пивоваров" против чешского "Фастав Злина", со счетом 1:0.

Поединок был очень тяжелый, потому что чемпионат Чехии очень мощный. Команда - лидер первого дивизиона своего, но матч получился напряженный и боевитый, потому что были эмоции, был характер. Я очень доволен действиями игроков, потому что мы очень агрессивно играли впереди, очень здорово играли в переходах, как от атаки в оборону, так и из обороны в атаку.

Поэтому я доволен и счетом, и игрой игроков. Наверное, мы их повозили немножко в некоторых эпизодах, поэтому они на эмоциях действовали, очень жестко, поэтому такие эмоции были. Это футбол, это игра, и самое главное, чтобы без травм было.

Действительно, хорошо прошло все, мне казалось, момент за моментом создавала команда. У Ильина были довольно неплохие шансы. По результативности, как Вы оцените сегодня нашу команду?

Нужно еще проанализировать этот матч, потому что на эмоциях мне понравилось в плане моментов, но еще проанализируем, посмотрим этот матч. Да, на эмоциях можно сказать, что очень неплохие у нас были подходы к воротам, потому что и в первом тайме, и некоторые моменты были и во втором. Я считаю счет закономерный сейчас, потому что мы очень мощно выглядели и контролировали игру во всех аспектах.

И я очень рад, что ребята выдержали и темп такой, и эмоции были, и матч был жесткий. Поэтому я очень доволен, что мы без травм и справились с такой игрой.

Около недели осталось команде пробыть на турецких сборах, как оцените физическое состояние игроков всей команды?

Я доволен физическим состоянием, потому что мы очень хорошую выполняли работу. Сейчас еще два поединка у нас 11 и 13 числа, поэтому будем уже готовиться к этим матчам в штатном режиме и уже будем возвращаться домой.