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Черноморец продолжает просмотры пятерых потенциальных новичков. В том числе и скандального игрока Шахтера
В структуре дончан так и не смог закрепиться
shakhtar.com
Главный тренер "Черноморца" Александр Бабич продолжает на собрании просматривать потенциальных новичков для усиления команды. Кроме Робакидзе и Кивинды, о которых UA-Футбол сообщал ранее, сейчас тренируются с "моряками" еще три исполнителя.
Как информирует ТаТоТаке, речь идет о 22-летнем левом защитнике "Баий" Райане, 18-летнем опорнике Анеле Райсе и 20-летнем таджикском вингере "Шахтере" Хусраве Тоирове.
Источник отмечает, что ближайшим среди этой пятерки для подписания контракта является бразилец Райан.
Что касается Тоирова, то "Черноморец" хочет договориться с "Шахтером" об аренде. С июля по декабрь прошлого года он уже играл на временных правах в “Атырау”.
Контракт таджикистанца с "горняками" действует до конца 2027 года. На его счету два матча в составе дончан в УПЛ.
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