Оболонь решила проблему с трансферным баном из-за неуплаты за арбитров ВАР

Генеральный директор "Оболони" Александр Резниченко подтвердил, что вскоре клуб избавится от трансферного бана.

“Да, это правда. Мы получили от УАФ необходимые документы – то, что мы хотели. Думаю, что в понедельник, как только финансовый отдел УАФ отправит нам счет, то мы это все проплатим. До формирования заявки мы этот вопрос закроем”, – сказал Резниченко.

Ранее стало известно, что "пивовары" получили трансферный бан за неуплату за арбитров ВАР. “Оболонь” хотела получить либо акты выполненных работ, либо письма подтверждения относительно того, что УАФ получили от них средства, чтобы в случае налоговой проверки клуб мог подтвердить это.

Зимой к команде официально присоединились два футболиста: Денис Устименко на правах свободного агента и Олег Ильин в аренду из "Колоса".