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Нападающий Карпат вышел из лазарета, новичок львовян будет недоступен до конца сборов
Новости из атакующего звена "львов"
Фото - ФК Карпати / автор невідомий
С начала февраля "Карпаты" на сборах в Турции не могли рассчитывать на двух футболистов. Как сообщает ТаТоТаке, Игорь Невес и Илья Квасница были травмированы.
У обоих футболистов была та же проблема: повреждение приводной мышцы.
Невес уже залечил травму и с сегодняшнего дня полноценно доступен тренерскому штабу. В то же время новичок "Карпат" Илья Квасница вплоть до завершения сбора будет восстанавливаться по индивидуальному плану.
Впереди львовян ожидает еще один товарищеский матч: 12 февраля они сыграют против "Полесья".
Уже 23 февраля начнётся официальный год для команды. "Карпаты" приедут в Киев, чтобы сыграть матч 18 тура чемпионата Украины против "Динамо". На паузу “львы” пошли на шестом месте в турнирной таблице.
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