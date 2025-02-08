Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вопрос в цене. Трансфер Шапаренко в Трабзонспор вряд ли состоится – СМИ
Пока без пополнения в ряде украинцев
Getty Images/Global Images Ukraine
"Трабзонспор" продолжает интересоваться полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко. Правда, вероятность трансфера очень низкая. Об этом сообщает 61medya.com.
Турецкий клуб связался с киевлянами по поводу возможной покупки игрока. Однако по мнению "Трабзонспора" у "Динамо" "очень высокие требования" по финансовому вопросу.
"Бордово-синие" не готовы платить такие средства. Но точная сумма пока неизвестна.
За "Трабзонспор" выступает три украинца: Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан. В общей сложности за трех игроков турки заплатили 13,83 млн евро без учета бонусов (1,83 млн евро "Зари" и 12 млн евро "Шахтеру").
Популярное сейчас
- Черноморец продолжает просмотры пятерых потенциальных новичков. В том числе и скандального игрока Шахтера
- Украинский игрок Серии А высказался о тренере сборной Украины Сергее Реброве
- Шахтер приобрел центрбека, Мудрик – все еще в заявке Челси на ЛК. Главные новости за 7 февраля
- "Это не имеет смысла и неправильно", - Григорчук рассказал, почему не приглашает в ЛНЗ игроков Черноморца
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
- Наталия Родригес Беллоли: инфлюенсерка, покорившая сердце Рафиньи