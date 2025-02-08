Вопрос в цене. Трансфер Шапаренко в Трабзонспор вряд ли состоится – СМИ

"Трабзонспор" продолжает интересоваться полузащитником "Динамо" Николаем Шапаренко. Правда, вероятность трансфера очень низкая. Об этом сообщает 61medya.com.

Турецкий клуб связался с киевлянами по поводу возможной покупки игрока. Однако по мнению "Трабзонспора" у "Динамо" "очень высокие требования" по финансовому вопросу.

"Бордово-синие" не готовы платить такие средства. Но точная сумма пока неизвестна.

За "Трабзонспор" выступает три украинца: Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан. В общей сложности за трех игроков турки заплатили 13,83 млн евро без учета бонусов (1,83 млн евро "Зари" и 12 млн евро "Шахтеру").