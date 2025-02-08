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Часть вторая. Шахтер заинтриговал еще одним новичком
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Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтёр" в клубных соцсетях заинтриговал еще одним новичком.
В Instagram появилось видео, в котором "Шахтер" якобы переписывается с пользователем. Клуб ответил, что приехала топовая звезда, которая напоминает Габриэля Жезуса.
На вопрос "Уже подписали?", "Шахтер" ответил "Еще нет, сейчас на медосмотре. Жди".
Вероятно, речь идет о нападающем Кауа Элиасе, которого "Шахтер" приобрел у "Флуминенсе" за 20 млн евро.
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Напоминаем, что вчера "Шахтер" также представил новичка выходом из машины, прикрытым клубной эмблемой.
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