Часть вторая. Шахтер заинтриговал еще одним новичком

"Шахтёр" в клубных соцсетях заинтриговал еще одним новичком.

В Instagram появилось видео, в котором "Шахтер" якобы переписывается с пользователем. Клуб ответил, что приехала топовая звезда, которая напоминает Габриэля Жезуса.

На вопрос "Уже подписали?", "Шахтер" ответил "Еще нет, сейчас на медосмотре. Жди".

Вероятно, речь идет о нападающем Кауа Элиасе, которого "Шахтер" приобрел у "Флуминенсе" за 20 млн евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напоминаем, что вчера "Шахтер" также представил новичка выходом из машины, прикрытым клубной эмблемой.