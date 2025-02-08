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Официально: воспитанник Флуминенсе – игрок Шахтера

Премьер-лига
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Горняки сообщили о начале сотрудничества со вторым новичком-легионером

Официально: воспитанник Флуминенсе – игрок Шахтера

Фото - Шахтар

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18-летний Кауан Элиас подписал контракт с "горняками". Сумма трансфера составила 17 миллионов евро + 3 миллиона бонусами. Бразильский клуб также получит 10% от последующей продажи игрока. Соглашение с игроком рассчитано на 5 лет.

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Форвард дебютировал на взрослом уровне весной 2023 года в возрасте 17 лет. Тогда он вышел на поле вместо Джона Кеннеди Батисты де Соузы в поединке Кубка Либертадорес против "Стронгеста" (Боливия).

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В составе "команды воинов" Элиас провел в совокупности 47 матчей (10 результативных действий).

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Шахтер (Донецк) Флуминенсе
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Источник:
t.me/fcshakhtar_news Шахтар
Опубликовал: Александр Симченко
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