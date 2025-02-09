Клищук – о 1:5 против Раннерса: Эти голы - определенный материал для команды

В пятницу, 7 февраля, криворожский "Кривбасс" в рамках испанских сборов сыграл против датского "Раннерса". В матче победила датская команда.

Голкипер "Кривбасса" Андрей Клищук поделился впечатлениями от пятого контрольного матча.

Очень полезный для нас спарринг. Обидно, что мы проиграли, тем более с таким счетом, но это пойдет нам на пользу. Мы должны с первых минут включаться, агрессивно играть и показывать тот футбол, на который мы способны, который от нас требует тренерский штаб.

В чем причины такого количества пропущенных голов?

Пять мячей - это очень много. Но в футболе иногда такое случается. Наверное, лучше пропустить в одной игре пять мячей, чем в пяти играх по одному. Эти голы - определенный материал для команды, над которым надо поработать, чтобы в следующих играх сохранять свои ворота "на ноль".

Соперник создал много проблем?

Это крепкий и техничный соперник, который качественно идет в прессинг. Трудно, но, я считаю, что с ними можно играть. Однако, повторюсь, что надо выходить с максимальным настроем и играть с первых минут. Такие спарринги очень интересны и полезны. Если мы больше будем играть с такими командами - больше и скорее будем расти.