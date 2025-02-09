  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер сегодня проведет первый спарринг после еврокубков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер сегодня проведет первый спарринг после еврокубков

Премьер-лига

В соперниках – один из лидеров чемпионата Молдовы

Шахтер сегодня проведет первый спарринг после еврокубков

Фото: ФК Шахтар Донецьк

UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 9 февраля, донецкий "Шахтер" проведет свой первый спарринг после двух январских матчей Лиги чемпионов. Соперником станет представитель Молдовы "Зимбру" (Кишинев).

Встреча стартует в 14:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

Основной этап чемпионата Молдовы "Зимбру" завершил на втором месте. Отрыв от лидера "Шерифа" составил 11 очков. Весной команду ожидает соревнование в чемпионской группе.

У "Шахтера" в общей сложности запланированы еще три спарринга. Также подопечные Пушича 13 февраля сыграют против латвийской РФШ, а 17 февраля против еще одного представителя Латвии "Ауды".

Уже 24 февраля "горняки" начнут официальный год в рамках УПЛ домашним матчем против "Левого Берега".

По теме
yellow-arrow
Помощник тренера Полесья рассказал о потенциале житомирской команды
yellow-arrow
Клищук – о 1:5 против Раннерса: Эти голы - определенный материал для команды
yellow-arrow
Надеин рассказал, когда Верес представит новую форму
Шахтер (Донецк) Зимбру (Кишинев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости