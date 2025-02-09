Шахтер сегодня проведет первый спарринг после еврокубков

В воскресенье, 9 февраля, донецкий "Шахтер" проведет свой первый спарринг после двух январских матчей Лиги чемпионов. Соперником станет представитель Молдовы "Зимбру" (Кишинев).

Встреча стартует в 14:30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.

Основной этап чемпионата Молдовы "Зимбру" завершил на втором месте. Отрыв от лидера "Шерифа" составил 11 очков. Весной команду ожидает соревнование в чемпионской группе.

У "Шахтера" в общей сложности запланированы еще три спарринга. Также подопечные Пушича 13 февраля сыграют против латвийской РФШ, а 17 февраля против еще одного представителя Латвии "Ауды".

Уже 24 февраля "горняки" начнут официальный год в рамках УПЛ домашним матчем против "Левого Берега".