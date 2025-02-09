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Помощник тренера Полесья рассказал о потенциале житомирской команды
Рассказал какой анализ команды провели
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Помощник Имада Ашура Франциско Серрано рассказал о том, какие цели "Полесье" ставит на вторую часть сезона.
Анализировали ли вы поединки "Полесья" в первом круге чемпионата? Какое впечатление в целом произвела команда? Что бы хотелось вам отметить?
Что мне нравится и что привлекло мое внимание - это способность команды адаптироваться к различным ситуациям. Благодаря характеристикам игроков и тому, как они работают, я чувствую, что они готовы и способны играть лучше. Например, когда мы атакуем низкие блоки, или когда игра становится более прямолинейной и есть гораздо больше пространства между линиями. То ли берем защиту, определяем моменты, когда нужно сильно прессинговать, или когда не хватает прессинга и нужно приспособиться. Эта трансформация является важнейшим фактором в игре. Трудно определить какие-то четкие рамки - мы играем вот так и так. Эта команда способна адаптироваться к каждой отдельной ситуации. И что привлекло мое внимание, и это то, что я подтвердил, когда начал работать с ними, — это преданность делу и то, как они выкладываются. Они работают очень профессионально.
Что бы вы хотели достичь? Берем этот сезон, чтобы в конце сезона вы сказали - я счастлив.
Хотелось бы закончить сезон с таким ощущением, что я сделал все, что мог. Тогда результат скажет сам за себя. Но каким бы ни был результат, я очень хочу, чтобы в конце сезона было такое ощущение, что мне больше нечего дать. Я отдал все, что имею. Это для меня будет означать успех.
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