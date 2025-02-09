  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Помощник тренера Полесья рассказал о потенциале житомирской команды
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Помощник тренера Полесья рассказал о потенциале житомирской команды

Премьер-лига

Рассказал какой анализ команды провели

Помощник тренера Полесья рассказал о потенциале житомирской команды

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Помощник Имада Ашура Франциско Серрано рассказал о том, какие цели "Полесье" ставит на вторую часть сезона.

Анализировали ли вы поединки "Полесья" в первом круге чемпионата? Какое впечатление в целом произвела команда? Что бы хотелось вам отметить?

Что мне нравится и что привлекло мое внимание - это способность команды адаптироваться к различным ситуациям. Благодаря характеристикам игроков и тому, как они работают, я чувствую, что они готовы и способны играть лучше. Например, когда мы атакуем низкие блоки, или когда игра становится более прямолинейной и есть гораздо больше пространства между линиями. То ли берем защиту, определяем моменты, когда нужно сильно прессинговать, или когда не хватает прессинга и нужно приспособиться. Эта трансформация является важнейшим фактором в игре. Трудно определить какие-то четкие рамки - мы играем вот так и так. Эта команда способна адаптироваться к каждой отдельной ситуации. И что привлекло мое внимание, и это то, что я подтвердил, когда начал работать с ними, — это преданность делу и то, как они выкладываются. Они работают очень профессионально.

Читайте такжеОпределились призеры женского WINTER CUP 2025

Что бы вы хотели достичь? Берем этот сезон, чтобы в конце сезона вы сказали - я счастлив.

Хотелось бы закончить сезон с таким ощущением, что я сделал все, что мог. Тогда результат скажет сам за себя. Но каким бы ни был результат, я очень хочу, чтобы в конце сезона было такое ощущение, что мне больше нечего дать. Я отдал все, что имею. Это для меня будет означать успех.

По теме
yellow-arrow
Клищук – о 1:5 против Раннерса: Эти голы - определенный материал для команды
yellow-arrow
Шахтер сегодня проведет первый спарринг после еврокубков
yellow-arrow
Надеин рассказал, когда Верес представит новую форму
Полесье (Житомир) Имад Ашур
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
polissyafc
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости