Уволят или нет. Украинский инсайдер сообщил что ждет тренера Шахтера

Известный журналист и инсайдер Игорь Бурбас поделился информацией о том, что будет с главным тренером "Шахтера" Марино Пушичем.

По имеющейся информации, несмотря на результаты "горняков", руководство "Шахтера" полностью доверяет 53-летнему специалисту.

"Из того, что известно мне, владелец и менеджмент и дальше готовы доверять стратегии развития команды Марино Пушичу, поэтому не ищут ему замену. Сотрудничество с коучем действует еще полтора года. Именно под Пушича "горняки" сейчас дорого скупаются", — сказал Бурбас в своем крайнем видео.

Напомним, Марино Пушич стал главным тренером "Шахтера" в октябре 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.