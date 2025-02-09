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Уволят или нет. Украинский инсайдер сообщил что ждет тренера Шахтера
Каково положение боснийского специалиста в донецкой команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Известный журналист и инсайдер Игорь Бурбас поделился информацией о том, что будет с главным тренером "Шахтера" Марино Пушичем.
По имеющейся информации, несмотря на результаты "горняков", руководство "Шахтера" полностью доверяет 53-летнему специалисту.
"Из того, что известно мне, владелец и менеджмент и дальше готовы доверять стратегии развития команды Марино Пушичу, поэтому не ищут ему замену. Сотрудничество с коучем действует еще полтора года. Именно под Пушича "горняки" сейчас дорого скупаются", — сказал Бурбас в своем крайнем видео.
Напомним, Марино Пушич стал главным тренером "Шахтера" в октябре 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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